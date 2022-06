Giornata di fuoco in tutta la provincia di Crotone

Senza sosta già dalle prime ore di questa mattina i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone sono stati impegnati su vari fronti di fuoco. A seguito delle numerose segnalazioni e di altrettante operazioni di soccorso si è reso necessario far confluire nel territorio di competenza dei vigili del fuoco della sede centrale, le squadre dei distaccamenti di Petilia Policastro per un incendio di macchia mediterranea che lambiva le abitazioni nel comune di Cutro, ed il distaccamento di Cirò Marina per un incendio che ha inizialmente interessato sterpaglie per poi propagarsi all’interno di un piazzale antistante un grosso capannone adibito a Mercatino delle Pulci.

Le fiamme hanno coinvolto alcune vetture un motocarro, alcune cataste di legno e materiali di vario genere. Il tempestivo intervento di più squadre dei vigili del fuoco hanno impedito il propagarsi delle fiamme all’interno del capannone.

Sul posto i vigili hanno fatto il via vai con due autobotti per rifornire di acqua i mezzi impiegati nelle operazioni di spegnimento. Per le operazioni di smassamento e bonifica i vigili del fuoco hanno altresì adoperato un mezzo movimento terra.

Sul posto per i rilievi del caso anche Polizia e Carabinieri. Non risultano danni a persone.