Giornata di orientamento dell’IIS Guarasci-Calabretta di Soverato presso l’azienda Guglielmo di Stalettì

Una mattinata dedicata all’orientamento e alla scoperta delle realtà produttive del territorio ha visto protagonisti gli studenti delle seconde classi del Liceo Scientifico, in visita presso la Guglielmo S.p.A., storica torrefazione calabrese specializzata nella produzione di caffè.

L’iniziativa, pensata per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, ha permesso agli studenti di conoscere da vicino il funzionamento di un’azienda moderna, osservando i processi produttivi in un contesto reale.

Accolti dal personale aziendale, i ragazzi hanno ricevuto una presentazione sulla storia dell’azienda e sul suo ruolo nel panorama imprenditoriale calabrese, esempio di realtà radicata nel territorio ma capace di guardare ai mercati nazionali e internazionali.

Uno dei momenti più significativi della visita è stato l’affaccio dall’area sopraelevata dello stabilimento, da cui gli studenti hanno potuto osservare l’intera linea produttiva. Pur senza accedere direttamente ai macchinari, la posizione panoramica ha consentito di vedere le diverse fasi del processo mentre venivano spiegate dai responsabili.

Gli studenti hanno così compreso le principali tappe della filiera del caffè:

arrivo e selezione dei chicchitostatura e miscelazioneconfezionamento del prodotto finitopreparazione per la distribuzione

La spiegazione è stata resa ancora più coinvolgente dalla possibilità di vedere le macchine in funzione, comprendendo visivamente come la materia prima si trasformi nel prodotto finale.

Durante l’incontro, il responsabile aziendale ha evidenziato le competenze richieste in un contesto produttivo contemporaneo: precisione, collaborazione, innovazione tecnologica e attenzione alla qualità.

L’esperienza ha offerto agli studenti uno spunto concreto per riflettere sul legame tra percorso scolastico e futuro professionale, mostrando come anche nel proprio territorio esistano realtà capaci di offrire opportunità in diversi settori, dalla produzione alla comunicazione aziendale.