Giulia Cecchettin studiava Ingegneria biomedica all’Università di Padova. Aveva una tesi da discutere e un futuro da scegliere. Nel novembre del 2023, a pochi giorni dalla discussione, fu uccisa dall’ex fidanzato. La laurea che stava per conseguire le fu conferita alla memoria il 2 febbraio 2024.

È alla vita di Giulia, ai suoi affetti e ai progetti che stava costruendo che il Cinema Teatro Comunale di Catanzaro ha scelto di dedicare la serata di mercoledì 25 novembre 2026, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Alle 18 sarà proiettato “Se domani non torno”, il film diretto da Paola Randi. Alle 20.15 seguirà un dibattito pubblico. La scelta di accostare il film all’incontro nasce dal senso stesso della Giornata. La storia di Giulia porta in sala la misura di una vita interrotta. Il confronto che seguirà chiederà alla città di interrogarsi su ciò che si può fare prima, quando il controllo entra in una relazione e chiedere aiuto può diventare difficile.

Ricordare Giulia Cecchettin in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne significa anche riportare l’attenzione su ciò che può accadere prima di un femminicidio: un telefono controllato, le amicizie da cui ci si allontana, la paura di dire di no. Sono comportamenti che chi sta vicino può imparare a riconoscere. Per questo, al Teatro Comunale, dopo il film si aprirà un confronto con la città. Come si ascolta una donna che racconta di avere paura? A chi può rivolgersi? E quali aiuti può trovare a Catanzaro per uscire da una relazione violenta?

Ispirato al libro Cara Giulia, scritto da Gino Cecchettin con Marco Franzoso, il film ha per protagonisti Sabrina Martina nel ruolo di Giulia e Filippo Timi in quello del padre. Sullo schermo tornano la figlia, la sorella, la studentessa, con la sua vita quotidiana e le sue scelte ancora aperte. È lì che il racconto trova la sua forza, nei gesti ordinari e nei progetti di una giovane donna che avrebbe dovuto avere il tempo di realizzarli. Attraverso la sua famiglia, il film segue anche il percorso che dal dolore della perdita ha portato a un impegno pubblico contro la violenza di genere.

Al dibattito interverranno rappresentanti della Camera Penale, di FIDAPA, Mondo Rosa, Astarte, Fondazione Città Solidale e Attivamente Coinvolte. Come si riconosce il controllo quando viene scambiato per premura? Come si ascolta chi trova il coraggio di raccontare quello che sta vivendo? A chi ci si può rivolgere per chiedere aiuto? Il confronto metterà insieme esperienze e competenze diverse per parlare di educazione al rispetto, prevenzione e accesso agli strumenti di tutela e sostegno.

“Se domani non torno” resterà in programmazione per tutta la settimana, con spettacoli alle 17.45 e alle 20.15. Mercoledì 25 novembre la proiezione sarà alle 18, seguita dal dibattito alle 20.15.

Cinema Teatro Comunale di Catanzaro, corso Mazzini 82/84. Informazioni e biglietti al 0961 741241 e su www.ilcomunalecz.it.