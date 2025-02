Giornata Mondiale dei Legumi: Naturium celebra un alimento dalla tradizione millenaria

Montepaone e Rende ospitano eventi e iniziative dedicate ai legumi, patrimonio nutrizionale e culturale della Calabria

Oggi, 10 febbraio, si celebra la Giornata Mondiale dei Legumi, un’occasione per riscoprire l’importanza di questi alimenti nella dieta quotidiana e nella cultura gastronomica. Anche il progetto culturale Naturium, con i suoi punti vendita di Montepaone e Rende, aderisce all’iniziativa con una settimana di promozione e sensibilizzazione dedicata a questi preziosi alimenti.

Legumi: una tradizione radicata in Calabria

“Da sempre promuoviamo i legumi, che per noi calabresi sono un alimento indispensabile, presente sulle tavole delle nostre comunità da generazioni” – spiega Giovanni Sgrò, fondatore di Naturium. “Nei nostri punti vendita offriamo oltre 70 varietà tra fagioli, lenticchie, ceci, cicerchie e mix con cereali come farro e avena. L’abbinamento tra legumi e cereali è fondamentale per ottenere una combinazione che può sostituire le proteine animali di carne, pesce o uova”.

Secondo Sgrò, la riscoperta dei legumi passa anche attraverso nuove modalità di consumo. “Abbiamo dato grande spazio ai legumi decorticati, particolarmente indicati per bambini e anziani, che spesso possono avere difficoltà a digerire le fibre. Sebbene i legumi siano ricchi di fibre e garantiscano un alto senso di sazietà, possono impegnare il sistema digerente in modo significativo. Per questo, la variante decorticata rappresenta una valida alternativa, più leggera ma ugualmente nutriente”.

Un connubio di sapori calabresi

Naturium non si limita alla promozione dei legumi, ma propone un’esperienza gastronomica completa, valorizzando le eccellenze locali. “Oltre ai legumi, in questa settimana speciale invitiamo a riscoprire l’olio extravergine d’oliva calabrese, ingrediente essenziale della nostra cucina. Per arricchire i piatti suggeriamo di utilizzare aromi e ortaggi della nostra terra, come cipolla, sedano, carota e patate, insieme al pomodoro e all’olio d’oliva, per creare pietanze semplici, genuine ed economiche”.

Naturium continua così il suo impegno nella diffusione di uno stile di vita sano e sostenibile, promuovendo il consumo di alimenti della tradizione mediterranea, nel rispetto del territorio e della salute dei consumatori. La Giornata Mondiale dei Legumi diventa dunque un’occasione non solo per valorizzare un alimento dalle molteplici proprietà, ma anche per riflettere sulle scelte alimentari consapevoli e sulle potenzialità della dieta mediterranea.