“Giornata Mondiale della Poesia”, evento online al Ferrari di Chiaravalle

L’Istituto d’Istruzione Superiore Enzo Ferrari di Chiaravalle C.le guidato dal dirigente scolastico Saverio Candelieri in questo eccezionale contesto di emergenza sanitaria è impegnato a coinvolgere gli studenti, oltre che nella didattica a distanza, in diverse attività ed eventi servendosi del digitale. La partership biennale nata sulla piattaforma eTwinning con la scuola “Söderslättsgymnasiet” situata a Trelleborg (Svezia), ha dato vita ad un evento online per diffondere i lavori che gli studenti hanno realizzato nei mesi scorsi tra i banchi di scuola. In tal modo, la scuola non ha interrotto la comunicazione con i docenti e gli studenti partner provenienti da diverse parti del mondo.

“Non dobbiamo dimenticare, che al di là delle lezioni a distanza – così il dirigente Candelieri- la scuola deve far fronte anche ad uno degli aspetti più delicati in questa fase d’emergenza, che è quello di mantenere la ‘socializzazione’ che i nostri studenti e le famiglie ricercano pur nella virtualità dettata da momento”. Il progetto eTwinning al quale gli studenti hanno preso parte, coordinato dalla docente Valentina Fera, si chiama “Sustainable Poetry” ed ha avuto come obiettivo l’analisi e lo studio dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

Gli studenti sono stati guidati in un lavoro di analisi e studio dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile ed hanno realizzato poesie e riflessioni utilizzando la loro creatività in un processo di co-crezione, scambio di lettere e meeting online con i tanti partner stranieri del progetto. L’evento si è svolto sui profili social dell’istituto in occasione della Giornata Mondiale della Poesia che ricorre ogni anno il 21 marzo, data molto significativa che oltre a segnare l’inizio della Primavera ha voluto dare un segno di speranza ai più giovani in questo periodo di paura e dubbi per l’emergenza sanitaria Covid-19 che ha costretto molte scuole in tutto il mondo a lavorare a distanza.

Attraverso la Poesia Sostenibile, il “Ferrari” ha contribuito alla realizzazione di una comunità globale, lavorando su tematiche attuali e ha dato ai giovani la possibilità di far sentire la loro voce per un futuro sostenibile andando oltre i confini, le lingue e le differenze grazie alla collaborazione digitale.