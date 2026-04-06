Giornata Mondiale della Salute: l’olio extravergine di oliva alleato del benessere

Dalla prevenzione cardiovascolare alla dieta mediterranea, il ruolo dell’EVO in un’alimentazione sana ed equilibrata

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, celebrata il 7 aprile di ogni anno dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), torna al centro del dibattito il ruolo dell’alimentazione come fattore determinante per il benessere della persona.

In questo contesto, l’olio extravergine di oliva si conferma uno degli elementi fondamentali di uno stile di vita sano, grazie alle sue caratteristiche nutrizionali e al suo utilizzo diffuso all’interno della dieta mediterranea.

Numerosi studi scientifici evidenziano come il consumo regolare di olio EVO contribuisca al mantenimento della salute cardiovascolare.

L’elevato contenuto di grassi monoinsaturi, in particolare l’acido oleico, è infatti associato a un miglior equilibrio lipidico, mentre la presenza di composti antiossidanti, come i polifenoli, aiuta a contrastare lo stress ossidativo e a sostenere i naturali meccanismi di difesa dell’organismo.

L’olio extravergine di oliva non rappresenta quindi soltanto un ingrediente della tradizione alimentare, ma un vero e proprio alleato della salute, a condizione che venga inserito all’interno di un regime alimentare equilibrato e accompagnato da uno stile di vita corretto.

“La qualità dell’olio extravergine di oliva è strettamente legata non solo al gusto, ma anche alla sua funzione nutrizionale – sottolinea il presidente di AIFO Alberto Amoroso – Per questo motivo, tutte le attività che la nostra associazione sta portando avanti insieme ad Italia Olivicola nell’attuazione del Programma Operativo previsto dal Regolamento (UE) 2021/2115, hanno l’obiettivo di informare i consumatori e rafforzarne la consapevolezza. È fondamentale che i consumatori conoscano il valore di una dieta sana ed equilibrata”.

L’attenzione alla qualità del prodotto, alla sua origine e alle modalità di consumo rappresenta infatti un elemento centrale per trasformare l’alimentazione in uno strumento di prevenzione. In questo senso, l’olio extravergine di oliva si inserisce pienamente in un modello alimentare che unisce tradizione, equilibrio e attenzione al benessere.

La Giornata Mondiale della Salute diventa quindi un’occasione per ribadire come scelte quotidiane apparentemente semplici, come quella dell’olio da portare in tavola, possano avere un impatto concreto sulla qualità della vita e sulla salute nel lungo periodo.