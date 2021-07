Un giovane di 22 anni, di nazionalità pakistana, è morto rimasto travolto da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Cetraro. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri.

Il giovane è stato investito da un Frecciarossa che viaggiava in direzione sud e che ne ha trascinato il corpo per diversi metri. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso. Intanto, è stata anche aperta un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente.