Giovane accoltellato in spiaggia, trasportato in gravi condizioni in ospedale con l’elisoccorso

Accoltellato sulla spiaggia di “Le Cannella” a Isola Capo Rizzuto e ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Si tratta di un giovane, trasportato d’urgenza con un elicottero del 118 all’ospedale “Pugliese Ciaccio” Catanzaro.

Secondo quanto emerso il giovane sarebbe stato vittima di un accoltellamento, forse a seguito di una rissa avvenuta nei ressi della spiaggia “Le Cannella” nota località turistica a Isola Capo Rizzuto, nel crotonese.

Lanciato l’allarme sul posto sono sopraggiunte due ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. Ma vista la gravità delle ferite è stato richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso che è atterrato poco dopo nei pressi della spiaggia.

Su quanto accaduto sono state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine. In particolare dai carabinieri del Comando provinciale di Crotone.