Giovane accoltellato, padre e figlio arrestati

Due persone, padre e figlio, sono state arrestate dai carabinieri della Sezione operativa del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano in relazione all’accoltellamento di un giovane avvenuto nella notte del 25 agosto scorso in un complesso turistico di Mandatoriccio.

I due sono accusati di tentato omicidio e porto in luogo pubblico di arma bianca. Quello stesso giorno, i militari avevano sottoposto a fermo un altro giovane, figlio e fratello degli arrestati di oggi, quale autore dell’accoltellamento.

Sia la vittima che gli indagati sono tutti originari del napoletano. Il ferito fu trasportato d’urgenza all’ospedale di Cosenza dove rimase ricoverato in prognosi riservata per diversi giorni. Le sue condizioni poi sono gradualmente migliorate.

Dopo il fermo iniziale, le indagini dei carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, con il coordinamento dalla Procura della Repubblica di Castrovillari diretta da Alessandro D’Alessio sono proseguite e avrebbero permesso di accertare che le responsabilità di quanto accaduto potevano essere riferite, almeno a livello indiziario, anche ai due congiunti del ragazzo fermato.

Gli elementi raccolti sono stati valutati dai magistrati del Tribunale di Castrovillari, che hanno reputato opportuno emettere nei confronti dei due altrettante misure cautelari in carcere. I due si sono costituiti ieri direttamente in carcere a Castrovillari.