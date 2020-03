Giovane aggredito da un pitbull, salvato dall’intervento dei Carabinieri

“Le Guardie Ecozoofile del Laboratorio Verde Catanzaro rappresentate dal Presidente provinciale Paolo Ottocalli, che da sempre nutrono verso L’Arma dei Carabinieri una profonda stima e ammirazione oggi sentono l’obbligo di ringraziare in modo particolare la Stazione dei Carabinieri di Gizzeria Lido e i due Carabinieri che hanno soccorso un giovane che è stato aggredito da un pitbull il quale successivamente si è scagliato contro altri cani presenti nelle vicinanze tra cui anche un Amstaff di proprietà del giovane aggredito” è quanto si legge in una nota delle delle Guardie Ecozoofile FareAmbiente Catanzaro

“I Carabinieri del Comando Stazione Gizzeria Lido – fanno sapere – intervenuti sul posto casualmente, dopo svariati tentativi al fine di sedare il Pitbull i militari sono stati costretti ad esplodere un colpo di pistola, poiché lo stesso era in procinto di aggredire uno dei due militari. Così teniamo dunque a sottolineare che oltre il senso del dovere in un momento dove la razionalità avrebbe preso il sopravvento in ognuno di noi è stato compiuto invece un atto di grande umanità il Carabiniere ha avuto la prontezza di sferrare un colpo d’arma da fuoco al cane senza ucciderlo e successivamente gli stessi carabinieri si sono assunti volontariamente le spese per la cura dell’animale e per concludere uno di loro si è preso carico del pitbull adottandolo presso la sua abitazione”.

“Oggi giorno – aggiungono – non è scontato trovarsi a raccontare una storia con un risvolto così positivo, giunga a tutta L’Arma dei Carabinieri e alla Stazione dei Carabinieri di Gizzeria il nostro più sentito compiacimento per gli esempi non solo di legalità ma come abbiamo già sottolineato di immensa umanità che continuano a compiere giornalmente in un mondo dove questi valori vengono spesso dimenticati”.