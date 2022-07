Giovane aggredito e scippato in un locale notturno di Soverato

Aggressione con conseguenze significative per un giovane di Catanzaro in un locale di Soverato. Ignoti lo avrebbero afferrato per il collo con l’intento di sottrargli la catenina d’oro che portava procurandole vistose ferite che lo hanno costretto a ricorrere alle cure dei medici.

La famiglia ha presentato regolare denuncia ai Carabinieri della locale Compagnia. Gli stessi militari, circa mezz’ora prima avevano sedato una rissa davanti allo stesso locale.

Secondo quanto si è appreso sul posto non sarebbero funzionanti telecamere di sicurezza né private, né del Comune.