Giovane calabrese morto sul lavoro, sequestrata la salma

Un tragico incidente ha causato la morte di Raffaele Sicari, giovane operaio di 26 anni originario di Vibo Valentia, che ha perso la vita durante un intervento lavorativo. Il fatto è avvenuto l’11 febbraio a Siracusa, precisamente in via Piave, mentre il ragazzo stava eseguendo delle operazioni per l’illuminazione pubblica.

Raffaele si trovava su un cestello elevatore quando, per motivi ancora da accertare, un camion ha urtato il braccio meccanico del mezzo, facendolo precipitare violentemente sull’asfalto e causandogli lesioni gravissime.

Il 26enne è morto in ospedale dopo giorni di agonia. La salma del giovane è stata sequestrata e la Procura di Siracusa ha avviato un’inchiesta. Un medico legale sarà incaricato di eseguire l’autopsia.