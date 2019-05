Giovane catanzarese sorpreso con la cocaina, arrestato

Un giovane di 25 anni, M.L., di Catanzaro, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia perché trovato in possesso di cocaina. Ieri, una pattuglia del Commissariato di Catanzaro Lido e un equipaggio della Sezione della Polizia Stradale impegnati in un posto di controllo su Viale Magna Grecia, nei pressi del Centro Commerciale “Le Fornaci”, hanno notato una moto di grossa cilindrata, che alla vista degli agenti ha rallentato forse per invertire il senso di marcia. Insospettiti, i poliziotti hanno fermato il mezzo ed effettuato una perquisizione personale e del veicolo.

Indosso al giovane, occultato nella biancheria intima, è stato trovato un involucro in cellophane termosaldato contenente sostanza stupefacente che da successivi accertamenti tecnici di laboratorio a cura del personale del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica è risultata essere cocaina per un peso di 18,13 grammi, messa pertanto sotto sequestro.

Dopo aver condotto il giovane negli Uffici della Questura, il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione del P.M. di turno è stato trasferito nella casa circondariale di Siano.