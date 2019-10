Giovane di 18 anni muore mentre gioca una partita di calcetto

Un giovane di soli 18 anni, di cui al momento sono state rese note solo le iniziali (S.F.), è tragicamente deceduto mentre stava giocando una partita di calcetto insieme ad alcuni suoi amici.

Il tutto è accaduto sul campo situato in Piazza Matteotti a Cosenza, nell’area della vecchia stazione ferroviaria, quando per cause ancora tutte da chiarire, il giovane si sarebbe accasciato al suolo perdendo i sensi. I compagni che si trovavano insieme a lui hanno quindi lanciato l’allarme, chiamando rapidamente i sanitari del 118 dell’ospedale Annunziata di Cosenza, che si sono recati sul luogo.

I sanitari dopo aver tentato invano di fargli riprendere conoscenza, tramite un’ambulanza l’hanno trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso, ma il suo cuore ha smesso di battere e si è spento poco dopo. Le cause del decesso risultano essere al momento un mistero. Sul luogo si sono inoltre recate le forze dell’ordine, che stanno conducendo tutte le indagini del caso.