Giovane di 23 anni perde la vita schiacciato da una piattaforma di cemento mentre monta lido

Ancora una morte bianca scuote la costa calabrese. Questa mattina, un giovane di 23 anni di origini senegalesi ha perso la vita a causa di un fatale incidente sul lavoro mentre era impegnato nell’allestimento di una struttura balneare a Paola.

​La dinamica dell’incidente

​Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, il giovane operaio stava lavorando all’installazione di alcune attrezzature in vista dell’imminente stagione estiva. Per cause ancora in corso di accertamento, il ragazzo sarebbe rimasto improvvisamente schiacciato da una pesante piattaforma in cemento.

​L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al ventitreenne, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.

​Inutili i soccorsi

​L’allarme è scattato immediatamente. Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e l’elisoccorso, atterrato a breve distanza dal lido nel tentativo estremo di trasportare il giovane in ospedale.

Nonostante la rapidità dell’intervento, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo: le ferite riportate erano troppo gravi.

​Indagini in corso

​Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato per effettuare i rilievi tecnici e avviare le indagini. L’area è stata messa in sicurezza per consentire agli inquirenti di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro all’interno del cantiere balneare.