Giovane di 30 anni arrestato per reati commessi tra Catanzaro e Perugia

Personale della Squadra Mobile della Questura di Catanzaro, dopo un’accurata attività info-investigativa, ieri pomeriggio ha dato eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Perugia, a carico di un trentenne di nazionalità tunisina.

Il soggetto, responsabile dei reati di rapina, porto d’armi oggetti atti ad offendere, reati in materia di stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, commessi a Perugia e a Catanzaro, è stato rintracciato in questo capoluogo presso un esercizio commerciale sito in v.le Europa e condotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro dove dovrà scontare la pena della reclusione di 4 anni, 5 mesi, 7 giorni e 3 mesi di arresto, nonché il pagamento di 500 euro di ammenda.