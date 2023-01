Giovane di 31 anni scomparso in Calabria, ricerche in corso

Dalle ore 14.30 circa, su richiesta dei Carabinieri, attivata procedura di ricerca persona dispersa nel comune di San Nicola Arcella (CS).

Trattasi di un giovane classe 1991 nativo di Bari.

Sul posto impegnati nella ricerca la squadra del distaccamento di Scalea è Unità di Comando Locale con personale TAS (topografia applicata al soccorso) a coordinare le operazioni di ricerca.

Aggiornamento: Il giovane si è allontanato dalla propria abitazione in provincia di Bari nel pomeriggio di giorno 5 u.s. riferendo che si sarebbe recato in una località marittima nei pressi di Praia a Mare con la sua autovettura Volvo V70. Detta auto è stata rinvenuta nel comune di San Nicola Arcella dove sono partite le ricerche.