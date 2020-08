Giovane di Girifalco positivo al coronavirus dichiara di essere stato in due discoteche di Soverato

Arrivano, purtroppo, le prime conferme sulla positività del giovane di Girifalco.

Come riporta la testata giornalistica CatanzaroInforma il ragazzo era arrivato all’ospedale Pugliese e come di prassi gli è stato fatto il tampone perché presentava la febbre ma il giovane non ha aspettato l’esito, che purtroppo qualche ora dopo è risultato positivo. Ora è ricoverato in malattie infettive.

Sul Instagram poi il ragazzo lancia l’allarme avvisando chiunque sia stato a contatto con lui e specificando di essere stato nel weekend in due discoteche di Soverato.