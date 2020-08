Giovane di Girifalco positivo al Covid, le indicazioni dell’Asp di Catanzaro

Dopo quella di Soverato (Palazzetto dello Sport), e di Catanzaro Lido (Poliambulatorio), l’Asp sta per attivare la tenda pre-triage per i tamponi anche a Lamezia Terme in Piazza Borelli, dopo il caso di positività di un ragazzo di Girifalco che ha dichiarato di aver frequentato diversi luoghi pubblici, a partire da due discoteche di Soverato. Di seguito le indicazioni fornite dall’azienda sanitaria provinciale.

Chi deve fare il tampone

Dall’Asp informano che: “Tutti coloro che abbiano frequentato, nei giorni di sabato e domenica, le discoteche di Soverato (Il Circle Club e Noa’s Club). I contatti a cui rivolgersi sono i numeri attivi nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.00: 0961 7033950 (Catanzaro Lido), 0961 7033058 (Catanzaro Centro), 0968 208919 (Lamezia Terme).

Le email sono domenico.defazio@asp.cz.it (Soverato); coronavirusaspcz@gmail.com (Catanzaro); covid19diplamezia@gmail.com (Lamezia Terme). Nel testo email va inserito: nome e cognome, residenza e domicilio, numero di cellulare, e-mail. Tutti riceveranno riscontro sulla propria e-mail”.

Giorni e orari di attività: Giovedì 13: 14,30 -16,30 – Venerdì 14: 9.00-12.00 14,30-16,30 – Domenica 16: 9.00 – 12.00. Lunedì 17: 9.00-12.00 14,30-16,30 – Martedì 18: 9.00-12.00 14,30-16,3 – Mercoledì 19: 9.00-12.00 14,30-16,30 – Giovedì 20: 9.00-12.00 14,30-16,30 – Venerdì 21: 9.00-12.00 14,30-16,30 – Sabato 22: 9.00