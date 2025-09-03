Giovane eroe a Lamezia Terme: 17enne salva la famiglia dal crollo del palazzo

Un ragazzo di soli 17 anni è diventato un eroe nella serata di ieri, sventando una potenziale tragedia nel cuore del quartiere di Sambiase.

Con una prontezza di spirito e un coraggio fuori dal comune, ha messo in salvo la madre e il fratellino, pochi istanti prima che parte della facciata del loro palazzo, in via Galluppi, crollasse.

Il giovane, il cui nome non è stato reso noto per tutelare la sua privacy, ha agito d’istinto ma con la lucidità di un adulto esperto in situazioni di emergenza. Mentre i primi segnali di cedimento diventavano evidenti, non ha esitato a prendere in mano la situazione.

Senza perdersi d’animo, ha guidato la madre e il fratellino fuori dall’edificio, mettendoli al sicuro. La loro fuga è avvenuta proprio nel momento cruciale: appena un attimo dopo, una porzione della facciata è precipitata al suolo con un boato, lasciando il palazzo in condizioni precarie.

L’episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, si è fortunatamente concluso senza feriti grazie alla rapida e decisiva azione del ragazzo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche sulla stabilità della struttura.