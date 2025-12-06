Giovane ferito al viso da un colpo di pistola, l’amico arrestato

Spara un colpo di pistola per sbaglio e ferisce l’amico al volto: un arresto a Bagnara

I carabinieri di Reggio Calabria arrestano un uomo con l’accusa di detenzione di arma clandestina, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e lesioni personali gravissime.

Secondo quanto ricostruito, l’indagato avrebbe esploso accidentalmente un colpo di pistola, ferendo gravemente un amico al volto mentre gli stava mostrando l’arma. È accaduto a Bagnara Calabra.

La vittima, dopo essere rientrata a casa sanguinante, avrebbe riferito ai genitori di essere caduto, tentando inizialmente di celare l’accaduto.

Una volta giunto al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, però, i sanitari – insospettiti dalla natura delle ferite – hanno effettuato approfonditi esami diagnostici, rinvenendo un proiettile conficcato nella zona cervicale.

Il giovane è stato immediatamente ricoverato in terapia intensiva, dove resta in prognosi riservata. Parallelamente, i carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra hanno avviato gli accertamenti sul posto.

Raccolte le prime informazioni, i militari hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’amico, dove hanno rinvenuto una pistola con matricola abrasa e diverse munizioni detenute illegalmente. L’arma e le cartucce sono state sequestrate.