Giovane finisce con la moto sulle auto in sosta, è in gravi condizioni

Incidente autonomo oggi in località Uria di Sellia Marina. Per cause in corso d’accertamento, scrive la Gazzetta del Sud, un ragazzo 23enne in moto ha perso il controllo del mezzo ed ha colpito due macchine parcheggiate.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del Servizio medico d’urgenza “118” che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, viste le gravi condizioni del centauro.

L’elicottero ha poi trasportato il giovane all’ospedale Pugliese di Catanzaro dove è stato ricoverato. Sul luogo dell’incidente, per i rilievi di rito, sono intervenuti i carabinieri.