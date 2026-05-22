Giovane folgorato da palo della luce a Soverato: chiesto il processo per 6 persone. Accuse di gravi omissioni e depistaggio

La Procura di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone nell’ambito dell’inchiesta sul grave incidente avvenuto il 20 agosto 2024 in piazza Casalinuovo. In quell’occasione, un giovane rimase folgorato toccando un palo della luce, riportando lesioni gravissime e una “malattia probabilmente insanabile” che ne ha messo a rischio la vita.

​L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 8 luglio, data in cui il Gup del Tribunale di Catanzaro deciderà se disporre il processo per gli indagati.

​Un impianto fuori norma e senza protezioni

​Al centro dell’inchiesta ci sono i lavori di spostamento del lampione incriminato, eseguiti nell’ambito dell’appalto per la gestione dell’illuminazione pubblica comunale. Secondo l’accusa, l’intervento sarebbe stato effettuato dalla ditta appaltatrice senza le necessarie autorizzazioni e in totale violazione delle norme di sicurezza.

​La Procura contesta gravissime carenze tecniche sull’impianto, che presentava una tensione di ben 230 volt sulla struttura metallica esterna.

Tra le principali irregolarità riscontrate:

​Fili scoperti: Assenza della guaina protettiva sui conduttori e presenza di un taglio sul cavo di fase.

​Mancanza di salvavita: Installazione di un quadro elettrico privo di interruttore magnetotermico generale, fondamentale per interrompere l’energia in caso di guasto.

​Controlli assenti: Omessa esecuzione delle verifiche periodiche obbligatorie sulla rete.

​Nel registro degli indagati con l’accusa di lesioni gravissime sono finiti i vertici dell’impresa: il legale rappresentante Giuseppe Tavano (69 anni) e i direttori tecnici Francesco Tavano (38) e Salvatore Tavano (41), tutti residenti a Borgia. Sotto inchiesta anche Guido Bisceglia (53), Gregorio Carello (53) e Giuseppe Catone (59).

​L’ombra del depistaggio sul tecnico comunale

​La posizione più delicata è quella di Guido Bisceglia, responsabile del settore Manutenzione e Patrimonio del Comune di Soverato. Oltre alle contestazioni sulla mancata vigilanza dei lavori, l’ingegnere deve rispondere di accuse pesantissime: frode in processo penale, depistaggio e violazione dei doveri di custodia dei beni sequestrati.

​Secondo i magistrati, il tecnico comunale avrebbe tentato di sanare l’irregolarità ex post firmando un verbale istruttorio per avallare lo spostamento del palo già avvenuto, per poi dichiarare il falso agli investigatori omettendo dettagli decisivi sulla vicenda.

​Il collegio difensivo degli indagati è composto dagli avvocati Vincenzo Ioppoli, Angela La Gamma, Gianni Russano e Brunella Candreva. Sarà l’udienza di luglio a stabilire se le accuse reggeranno il vaglio del processo.