Giovane in preda ad una crisi devasta un Pronto Soccorso, disposto un TSO

Attimi di forte tensione e paura si sono vissuti nel pomeriggio di ieri, martedì 18 novembre, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme. Un giovane paziente, identificato con le iniziali B.V., ha scatenato il panico e causato danni all’interno dei locali del reparto di emergenza, rendendo necessario l’intervento immediato delle Forze dell’Ordine.

​

L’Origine del Caos

​Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si era recato autonomamente al punto di emergenza a causa di una crisi personale. La sua condizione, caratterizzata da una forte agitazione, è presto degenerata, portando alla rottura di diversi arredi e al danneggiamento della struttura ospedaliera.

Il personale sanitario, impegnato nel difficile compito di gestire l’emergenza clinica e garantire la sicurezza degli altri pazienti in sala d’attesa, ha immediatamente richiesto l’ausilio della Polizia di Stato per sedare la situazione fuori controllo.

​L’Intervento delle Forze dell’Ordine

​Gli agenti della Polizia sono giunti rapidamente sul posto e, con prontezza e professionalità, sono riusciti a contenere il giovane e a ristabilire l’ordine e la calma all’interno del Pronto Soccorso, evitando che la situazione potesse ulteriormente aggravarsi.

​Una volta riportata la tranquillità, il ragazzo è stato sottoposto a una valutazione medica approfondita.

Disposto il Trattamento Sanitario Obbligatorio

​In seguito all’esame clinico, per B.V. è stato disposto un TSO, Trattamento Sanitario Obbligatorio. Si tratta di una misura prevista dalla legge nei casi in cui una persona si trovi in una condizione di alterazione psichica tale da richiedere cure immediate e non differibili, rifiutando al contempo il trattamento sanitario volontario.