Giovane muore investito da un autobus

Incidente mortale a Nicotera Marina, nel Vibonese. Per cause ancora in corso di accertamento, un autobus di linea ha investito un giovane di nazionalità straniera.

Il sinistro è avvenuto lungo l’arteria provinciale che collega Nicotera alla frazione Marina. Il ragazzo stava percorrendo a piedi il tratto di strada quando, in prossimità di una curva, un autobus di linea l’ha investito.

Violento l’impatto, con il ragazzo deceduto sul colpo. Il conducente dell’autobus – sotto shock – si è subito fermato per allertare i soccorsi.

Indagini sull’incidente sono state avviate dai carabinieri e dalla polizia municipale per ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità.