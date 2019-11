Giovane operaio edile cade da un’impalcatura di 10 metri, è gravissimo

E’ ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza un giovane operaio edile che è caduto, nelle scorse ore, da un’impalcatura di un palazzo in costruzione a Trebisacce, in provincia di Cosenza.

Secondo quanto si è appreso è in pericolo di vita a causa delle gravissime fratture riportate nella caduta da circa 10 metri di altezza.

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro che si registra in Calabria. “Nella speranza che l’immediato intervento delle strutture sanitarie territoriali e dell’elisoccorso permettano di salvare la giovane vita- scrive la Fillea Cgil – non possiamo che denunciare una situazione ormai diventata insostenibile e non più accettabile e che ormai quasi quotidianamente si verifica nei cantieri edili, che siano Pubblici o Privati. Sicuri che l’intervento delle forze dell’ordine e dell’ispettorato del lavoro facciano immediatamente luce sulle cause e sulle responsabilità di questa ennesima tragedia sul lavoro, chiediamo con forza che le istituzioni tutte Territoriali, Regionali e Nazionali stringano in maniera ferrea le maglie dei controlli, perché tragedie così gravi e continue siano evitate”.