Giovane operaio muore schiacciato tra camion e albero

Un 35enne di Cerenzia (Crotone) ha perso la vita nel pomeriggio di ieri a causa di un incidente sul lavoro avvenuto in località Vignali, nel territorio del comune di Caccuri, nel Crotonese.

L’episodio si è verificato in un terreno privato all’interno del quale, Alessandro Belcastro, stava scaricando materiale edile da un camion. A quanto pare il mezzo, per cause in corso di accertamento, ha iniziato a muoversi e l’uomo lo ha rincorso per fermarlo.

Belcastro è riuscito ad aprire lo sportello del camion ma mentre stava salendo sul mezzo è rimasto schiacciato tra l’autoveicolo ed un albero. L’operaio, che lavorava per l’impresa di famiglia, è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per il recupero della salma ed i carabinieri della compagnia di Petilia Policastro per svolgere i rilievi finalizzati ad accertare le cause dell’incidente.

Il medico legale ha riscontrato che le lesioni sul corpo dell’uomo sono compatibili con la causa della morte e per questo il magistrato di turno, il sostituto procuratore Ines Bellesi, ha disposto la riconsegna della salma alla famiglia.