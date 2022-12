Giovane preso a bastonate vicino ad una scuola, tre persone denunciate

Aggrediscono in tre un ragazzo in centro città: denunciati e sottoposti a daspo urbano dalla Polizia di Stato di Vibo Valentia. L’episodio risale allo scorso ottobre quando nei pressi di un istituto scolastico, la vittima fu malmenata da un gruppo di persone.

Le indagini hanno ricostruito che il sabato precedente all’aggressione vi era stato un diverbio, per futili motivi, fra la vittima e altri ragazzi nei pressi di un locale del centro cittadino. Tre giovani avevano poi organizzato una spedizione punitiva nei confronti del ragazzo con cui avevano avuto la discussione, e che il 17 ottobre era stato picchiato con un bastone, e preso a calci e pugni.

I tre aggressori sono stati denunciati per lesioni premeditate e aggravate dai futili motivi. Il questore di Vibo ha emesso nei loro confronti tre daspo urbani, che prevedono il divieto di accesso in pubblici esercizi all’interno del Comune di Vibo Valentia per due anni.