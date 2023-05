Giovane ricercatrice originaria di San Sostene ottiene importanti riconoscimenti a livello internazionale

Qualche giorno addietro, un’importante testata giornalistica nazionale ha pubblicato un articolo sulla Dott.ssa Maria Caterina Rotiroti a seguito degli importanti riconoscimenti ottenuti a livello internazionale, come la pubblicazione di suoi studi su varie riviste di prestigio a rilevanza mondiale nel suo campo e l’ottenimento di un premio al congresso americano AACR (American Association for Cancer Research) grazie al quale ha ricevuto una borsa di studio.

Rotiroti Maria Caterina è originaria di San Sostene (Catanzaro) e da anni si occupa di ricerca nel campo dei tumori pediatrici. Si è laureata in Biotecnologie Mediche all’Università Magna Graecia di Catanzaro per poi completare gli studi di Magistrale e Dottorato all’Università Bicocca di Milano. Nel 2014 ha cambiato la sua residenza da San Sostene a Sesto San Giovanni per poi trasferirsi definitivamente in California. Attualmente svolge la sua attività all’Università di Stanford (California) dove si trova uno dei centri all’avanguardia nello studio delle cellule CAR-T per la terapia dei tumori pediatrici.

La scelta di trasferirsi così lontana è motivata da ragioni professionali, ma il suo auspicio è quello di tornare un giorno in Italia e continuare a svolgere la sua ricerca nel nostro Paese. Infatti, nella recente intervista, Maria Caterina afferma che “quando fai scienza sai che per aprire la mente è necessario andare all’estero ed esplorare, innovarsi e stabilire prospettive di collaborazioni future. Sono da sempre un’appassionata dell’immunoterapia, della possibilità di manipolare il sistema immunitario e trasformarlo in un’arma contro il tumore. Così ho cercato delle posizioni post-doc in giro per il mondo, nei laboratori più accreditati, fra cui quello di oncologia pediatrica di Stanford. Qui si fa ricerca all’avanguardia sulle CAR-T”.

Il Sindaco di San Sostene Avv. Luigi Aloisio, dopo avere diffuso l’articolo sui social, ha dichiarato che la dottoressa Rotiroti Maria Caterina rappresenta un orgoglio per tutta la comunità sansostenese dando lustro alla nostra terra. Il nostro desiderio è di riaverla in Italia, perché i giovani ricercatori, così importanti, devono essere accolti e supportati anche in Italia. Proporrò alla mia amministrazione comunale un riconoscimento alla dottoressa Rotiroti per i risultati che sta ottenendo a livello internazionale.