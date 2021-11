Giovane scomparso da sei giorni dalla provincia di Novara, ritrovato in Calabria

Simone Di Martino, di Casaleggio, risultava scomparso dal 10 novembre scorso. La madre, molto preoccupata, aveva lanciato l’allarme raccontando di un momento di confusione del figlio che lo ha portato ad allontanarsi a bordo della sua auto, una vecchia Fiat Panda.

Fortunatamente Simone è stato ritrovato, è vivo e si trova ricoverato all’ospedale di Reggio Calabria.. Sono state le fiamme gialle calabresi, ha spiegato la madre Angela Panigoni “ad avvistarlo in sosta a bordo strada a Reggio Calabria”.

Secondo quanto si è appreso il 35enne è apparso in stato di difficoltà dopo aver affrontato il lungo viaggio in auto, e pare fosse intenzionato a raggiungere la Sicilia. E’ stato ricoverato in ospedale a scopo preventivo. La notizia é stata divulgata tramite i social dai familiari che hanno ringraziato le tante persone che si sono attivate per le ricerche, e si stanno organizzando per raggiungerlo e riportarlo a casa.