Giovane si lancia dalla balconata di Bellavista di Catanzaro, è ricoverato in rianimazione

Un giovane di 26 anni ha scavalcato ieri pomeriggio la balconata di Bellavista, a Catanzaro, e si è lanciato del vuoto finendo nella sottostante via Cilea. Nessuno delle persone presenti in quel momento sulla via panoramica del capoluogo ha potuto fermarlo.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del servizio medico d’urgenza 118 che hanno provveduto a trasportare il giovane al pronto soccorso dell’ospedale “Pugliese”. Le sue condizioni di salute, secondo quanto si è appreso, sarebbero molto gravi.

Il giovane è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Nel frattempo su luogo del drammatico evento sono giunti gli agenti della squadra Volante per accertare la dinamica dei fatti.