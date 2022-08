Giovane si ribalta con il trattore e muore

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria distaccamento di Polistena é impegnata in c.da S. Antonio nel comune di Cittanova per incidente stradale.

Trattasi di un mezzo agricolo che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi fuori dalla sede stradale.

Deceduto il giovane conducente.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e del mezzo. Sul posto personale sanitario del Suem118 che ha constatato il decesso.

Si attende autorizzazione del magistrato per il recupero della salma.

Carabinieri per gli adempimenti di competenza circa la dinamica del sinistro.