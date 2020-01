Giovane tenta il suicidio, salvato dall’arrivo della Polizia

Forse lo sconforto per una vita difficile o il desiderio di chiudere definitivamente con la droga avrebbero condotto un giovane crotonese con problemi di tossicodipendenza a tentare il suicido nella tarda serata di sabato scorso.

Il ragazzo, munito di una cintura per pantaloni, ha tentato l’insano gesto legandosi ai tubi di scolo di uno dei palazzi tra via Fausto Gullo e via Enrico Mastracchi a Crotone. Solo la prontezza del personale di Polizia ha permesso che questo atto folle non si tramutasse in tragedia.

Sulla vicenda è intervenuto Elvio Vulcano, portavoce del sindacato di Polizia LeS (Libertà e Sicurezza), che ha detto: “Questa è una notizia che ovviamente non fa clamore, ma che avrebbe certamente trovato risalto solo se i colleghi fossero giunti qualche istante dopo. Permettetemi di elogiare pubblicamente il personale dell’Ufficio Prevenzione operante… Noi siamo certi che il Questore di Crotone dr. Massimo Gambino avrà già provveduto a complimentarsi con i suoi uomini che anche in questo frangente hanno dimostrato prontezza e professionalità. Abbiamo già incaricato il nostro segretario LeS di Crotone Michele Greco di portare i nostri complimenti a questi validi colleghi.”

Vulcano ha voluto formulare una triste ed amara riflessione: “Quando succedono queste cose, come la decisione di togliersi la vita, è importantissimo trovare qualcuno al tuo fianco che ti faccia desistere dall’intento ma soprattutto chi ti segua per scongiurare altri analoghi insani gesti. Purtroppo la nostra categoria conosce bene questo problema: siamo all’inizio dell’anno e già annoveriamo sei suicidi tra gli operatori delle forze dell’ordine. E mi chiedo: ma a noi chi ci salva?”.

“Il nostro è un lavoro difficile, dove è raro che qualcuno ti diga grazie per quello che fai. Per tale motivo Il nostro segretario generale Giovanni Iacoi mi ha dato esplicito mandato di dare risalto a tutte le notizie che ci giungono nelle quali gli operatori si siano distinti nel loro lavoro. Siamo sicuri che una pacca sulla spalla fa sempre piacere. Almeno quella è dovuta”, ha infine concluso Vulcano.