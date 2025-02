Giovane ucciso a coltellate, trovato per strada con ferite all’addome

Un 22enne di origini marocchine, è stato ucciso a coltellate a Corigliano-Rossano. Il giovane è stato trovato in una delle vie principali dell’area urbana di Corigliano dai carabinieri della Radiomobile, con ferite da arma da taglio.

Trasportato nell’ospedale di Rossano in ambulanza, il giovane è morto la notte scorsa in seguito alle ferite riportate, in particolare una che lo ha colpito all’addome. I carabinieri, che conducono le indagini, secondo quanto si è appreso, hanno sequestrato le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona dove è stato ritrovato il giovane.