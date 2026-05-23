Giovanni Sgrò premiato a Catanzaro: il valore del commercio di prossimità diventa progresso economico

Al Teatro Politeama il riconoscimento all’imprenditore di Urban Market – Naturium per l’impegno quotidiano al servizio della comunità: la dedica a tutti coloro che, nei diversi ambiti, scelgono ogni giorno di fare, di costruire, di assumersi responsabilità

Il commercio di prossimità non è soltanto vendita, presenza sul territorio o servizio quotidiano. È anche relazione, fiducia, capacità di leggere i bisogni di una comunità e di trasformarli in valore economico e sociale. È questo il significato profondo del riconoscimento assegnato oggi, al Teatro Politeama di Catanzaro, a Giovanni Sgrò, imprenditore titolare dei marchi Urban Market – Naturium, nell’ambito della XXI edizione del “Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico”, promosso dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. L’iniziativa è stata presentata dal Presidente Pietro Falbo come un momento dedicato a imprese, professionisti e realtà produttive capaci di contribuire alla crescita economica e sociale del territorio.

A Sgrò è stato conferito il premio nella sezione “Progresso economico”, con una motivazione che fotografa il senso di un percorso imprenditoriale fondato sulla concretezza, sull’ascolto del mercato e su una visione del commercio come presidio vivo della comunità.

Il riconoscimento premia, infatti, il suo “costante impegno profuso nello sviluppo del commercio di prossimità attraverso una gestione attenta alle dinamiche del mercato e un’offerta capace di rispondere con efficienza alle esigenze della comunità”. Una motivazione che sottolinea anche la sua capacità di “generare valore e progresso coniugando professionalità e dedizione quotidiana al servizio del cittadino”.

Il premio a Giovanni Sgrò assume così un significato che va oltre la dimensione individuale. Riconosce un modello di impresa che non si limita a occupare uno spazio commerciale, ma lo interpreta come luogo di servizio, incontro e responsabilità. Urban Market – Naturium rappresenta, in questa prospettiva, una realtà capace di tenere insieme qualità dell’offerta, attenzione al cliente, radicamento territoriale e sensibilità verso le trasformazioni del consumo contemporaneo.

In un tempo in cui il commercio locale è chiamato a confrontarsi con nuove abitudini, concorrenza digitale, cambiamenti nei comportamenti d’acquisto e crescente richiesta di qualità, il lavoro di Sgrò viene indicato come esempio di imprenditoria dinamica e consapevole. La sua esperienza dimostra che il progresso economico non nasce soltanto dai grandi numeri, ma anche dalla capacità di costruire giorno dopo giorno un rapporto solido con le persone, offrendo risposte concrete, servizi efficienti e una presenza riconoscibile sul territorio.

Al termine della cerimonia, Giovanni Sgrò ha voluto esprimere parole di gratitudine per un riconoscimento che, ha sottolineato, non considera soltanto personale, ma condiviso con tutte le persone che hanno accompagnato il suo percorso umano e imprenditoriale.

«Ricevere questo premio è per me motivo di grande emozione e profonda riconoscenza – ha dichiarato Sgrò –. Lo dedico innanzitutto alla mia famiglia, che mi sostiene ogni giorno, alle persone che mi sono più vicine e a tutti i collaboratori che, con impegno, serietà e passione, contribuiscono quotidianamente alla crescita di Urban Market – Naturium. Nessun risultato nasce mai da solo: dietro ogni traguardo ci sono lavoro, sacrificio, fiducia e condivisione».

Sgrò ha poi rivolto un pensiero speciale «a tutti coloro che, nei diversi ambiti, scelgono ogni giorno di fare, di costruire, di assumersi responsabilità, senza fermarsi alle parole o alle difficoltà». Un messaggio che restituisce il senso più autentico del premio ricevuto: il riconoscimento non solo a un’attività imprenditoriale, ma a un modo concreto di intendere il lavoro come servizio, presenza e contributo alla comunità.