Giovannino Guareschi senza politica

Pare strano questo titolo, se, nell’immaginario, Guareschi è lo scrittore di don Camillo e Peppone, resi celebri dal cinema. Ma è che, nel Secondo dopoguerra e fino agli anni 1980, per gli Italiani l’argomento della politica era persino più importante del calcio; e chi ricorda le campagne elettorali infuocate, sa cosa dico.

Oggi sarebbe difficile spiegare a un ragazzo che nei paesi c’erano le sezioni e le riunioni e i comizi e le risse. Guareschi (1908-68) visse in quel clima, e lo dipinse in buona parte del suo poliedrico lavoro di scrittore e giornalista.

Poliedrico, perché bisogna ricordare riviste come il Candido, e romanzi non politici come Il marito in collegio e Il destino si chiama Clotilde, e memorie di vita come Diario clandestino, lo Zibaldino…

Guareschi mostra un umorismo che non diviene mai comicità, e una sottile ironia nei confronti di tutti, anche di se stesso. Quanto alla letteratura, diciamo che a volte rivela di aver scritto troppo in fretta.

Come quelle di tantissimi Italiani di ogni appartenenza politica e partitica, le idee politiche di Guareschi erano vaghe. La sola definizione che lo comprende è dire di lui che era monarchico, anche se di una monarchia ormai decaduta; e che a lui pareva il simbolo dell’età risorgimentale.

Era fieramente anticomunista, ma senza alcuna simpatia per gli anticomunisti ufficiali dell’epoca, e in specie per i borghesi liberali e per i democristiani. Accusò De Gasperi, che lo querelò e ne ottenne la condanna al carcere.

La destra dell’epoca, praticamente solo il MSI, nel 1972 MSI-DN ma Giovannino era morto, tentò di farlo suo con scarso esito; quanto alla memoria del regime (1922-45), egli ne parla pochissimo. Immagina, anche qui vagamente, che sia Peppone sia don Camillo siano stati partigiani combattenti.

Peppone è sindaco comunista, e diventerà persino senatore. Dovrà andare a Roma, però ciò ostava contro lo spirito suo, e di don Camillo, di essere di strapaese e non di città. Don Camillo è un ottimo parroco di campagna, anche lui fuor d’acqua quando lo faranno monsignore.

Guareschi era profondamente cattolico, e di un cattolicesimo preconciliare e di Tradizione. Don Camillo parla… attenti, non con Cristo, ma con un Crocifisso che è, dice, la sua coscienza; e ogni tanto anche il sacerdote è credente a modo suo.

Peppone è il suo alter ego, il suo specchio. Lavoratore, onesto, manesco come il parroco, in fondo è credente anche lui.

Credo che pochissimi esempi calzino come la novella della vecchia Maestra. Ella, morendo, lascia detto di voler essere sepolta con la bandiera tricolore e lo stemma dei Savoia. Si scatena un bailamme politico; i consiglieri di maggioranza, rossi, si oppongono e votano no; quelli di minoranza, liberali, si arrampicano sui muri lisci per non prendere posizione. Peppone prende la parola: “Il consiglio ha votato contro. Come sindaco, devo eseguire la delibera. Ma siccome in questo paese non comanda il sindaco ma comandano i comunisti, io, come capo dei comunisti, vi dico che la Maestra andrà al cimitero con la sua bandiera, perché io rispetto più Lei morta che tutti voi vivi. Chi non è d’accordo… ” e mostra i muscoli. “E sentiamo cosa ne pensa il clero”; don Camillo, bonariamente sarcastico: “Cedo alla violenza”.

Questo era Guareschi, e questo il suo commovente umorismo.

Ulderico Nisticò