Giovedì 13 ottobre Gigi D’Alessio al Teatro Politeama di Catanzaro

E’ sold out già da un mese la tappa calabrese del tour “Noi due – A gentile richiesta” di Gigi D’Alessio che sarà a Catanzaro, al Teatro Politeama per un eccezionale fuori cartellone, il prossimo 13 ottobre.

Spiace per i tanti fan che non sono riusciti ad acquistare i biglietti per assistere a quella che è l’unica data calabrese del tour “Noi due – A gentile richiesta” con cui Gigi D’Alessio, a distanza di tre anni dalla pubblicazione del suo ultimo progetto discografico, “Noi due” appunto, torna nella dimensione più intima dei teatri per regalare ai suoi fan uno spettacolo unico, in cui i protagonisti sono gli spettatori: saranno proprio loro infatti, insieme a D’Alessio, a creare la scaletta del concerto in tempo reale.

Come un vero e proprio juke-box, D’Alessio e la sua band saranno pronti ad accontentare qualsiasi richiesta, rendendo il concerto diverso ogni volta, con una scaletta scelta “a gentile richiesta” dalla platea. Ad affiancare Gigi sul palco ci saranno Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre.

Si ricorda che il concerto di Gigi D’Alessio del 13 ottobre recupera di fatto quella programmata precedentemente a Crotone e rinviata a causa delle restrizioni dovute al Covid: tutti gli spettatori che avevano acquistato i biglietti per la data crotonese saranno ricollocati nei settori di acquisto della precedente location, basta rivolgersi al botteghino che aprirà alle ore 18.30.