Giovedì 30 Settembre presentazione del Volley Soverato al “Miramare”

Si alza il sipario sulla Ranieri International Volley Soverato. Mentre prosegue spedita la preparazione delle ragazze sotto la guida dello staff tecnico con a capo coach Napolitano, la società del presidente Matozzo comunica che giovedì 30 settembre alle ore 20:30 ci sarà la presentazione ufficiale della squadra, staff e dirigenza, presso il “Miramare”, noto locale che sarà anche partner ufficiale delle biancorosse in questa stagione.

Lo storico locale, fiore all’occhiello di Soverato e del comprensorio, sará quindi la “seconda casa” delle ioniche che si ritroveranno spesso per passare qualche ora insieme. Giovedì sera saranno loro le protagoniste della serata; le dodici “cavallucce marine” avranno, dunque, il loro primo contatto dal vivo con i tifosi e con tutti gli appassionati biancorossi.

A tal proposito la società invita le istituzioni, gli sponsor, la stampa e, come detto, tutti i tifosi. Ci si avvicina sempre più al via del campionato, domenica 10 ottobre, con la gara casalinga contro Albese Volley: il popolo biancorosso è pronto per un’altra stagione di emozioni.