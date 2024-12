Giovedì 5 dicembre a Guardavalle il forum informativo “Gestione Aree Natura 2000”

Si concluderà con il forum informativo “Gestione Aree Natura 2000: aree protette e zone speciali di conservazione nell’area Gal”, giovedì 5 dicembre alle ore 17.30, nella sala consiliare del Comune di Guardavalle (Cz), il ciclo di appuntamenti organizzati dal Gruppo di Azione locale “Serre Calabresi” nell’ambito del progetto “Tec – Territorial Center”, avente finalità informativa e divulgativa sui temi delle colture agroalimentari locali, delle filiere, dell’innovazione, della sostenibilità, delle buone pratiche, delle opportunità derivanti da programmi di sviluppo rurale. Il progetto si prefigge, ancora, di promuovere la costituzione di reti per la cooperazione tra le realtà economiche del territorio e di stimolare la partecipazione dal basso, in coerenza con obiettivi del Piano di Azione locale.

Il primo appuntamento tenutosi a Chiaravalle, lo scorso luglio, ha riguardato “Ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste (biodiversità e funzioni ecosistemiche): il biodistretto del Parco delle Serre e territori limitrofi”. Il secondo tenutosi a fine ottobre, a Cortale, ha riguardato “Cooperazione e filiere agroalimentari”, il terzo, svoltosi, i primi di novembre a Chiaravalle, “Approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto: progetti ed iniziative per il riutilizzo degli scarti nell’area delle Serre”, il quarto, che ha avuto luogo a fine novembre a Soverato, “Conoscenza dei mercati, sviluppo nuovo dei prodotti e nuovi servizi: startup innovative”.

L’appuntamento, come i precedenti ha come destinatari prevalentemente: agricoltori professionali, giovani agricoltori e imprenditori operanti in zone montane e svantaggiate.

L’iniziativa è stata accreditata dall’Ordine degli Agronomi e Dottori forestali della provincia di Catanzaro per la formazione professionale continua.