Giovedì 5 marzo la Calabria solidale protagonista a Brescia

L’Università delle Generazioni è lieta di annunciare che la Calabria più solidale sarà a Brescia per un confronto sull’accoglienza, giovedì 5 marzo 2020 al cinema Nuovo Eden, sito in Via Nino Bixio 9. La delegazione calabrese sarà composta principalmente dal sindaco di Badolato, Gerardo Mannello, dal docente universitario e scrittore Enzo Ciconte, dal regista Mimmo Calopresti.

Per la Città di Brescia ci sarà Marco Fenaroli, assessore alla Famiglia, alla Persona, alla Sanità e all’Associazionismo. Moderatore Agostino Zanotti.

L’evento prevede un dibattito pubblico alle ore 17,30 e poi, alle ore 21 la proiezione del film di Mimmo Calopresti “Aspromonte, la terra degli ultimi”. La partecipazione a tali iniziative è libera e gratuita, fatta eccezione per la cena sociale che richiede un contributo di euro 20.

Chiunque abbia parenti e amici a Brescia e dintorni può partecipare loro l’allegata locandina, sicuri che potranno vivere una manifestazione socio-culturale davvero memorabile per sé stessi e per la Calabria.