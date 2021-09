Giovedì 7 Ottobre consegna ricavato raccolta fondi per la scuola di Satriano

Ci siamo, la sveglia di “10&20” – iniziativa per la scuola di Satriano, promossa lo scorso dicembre 2020 da “Orizzonte 2030 per Satriano” in collaborazione con Urban Market di Satriano Marina – sta suonando.

La raccolta fondi, concretizzata solo grazie al cuore di tutti i cittadini satrianesi e dei consumatori del punto vendita Urban Market di Satriano Marina, ha raggiunto la cifra di 1000 Euro che verrà consegnata ufficialmente Giovedì 7 Ottobre alle ore 11:00 presso il piazzale interno del punto vendita Urban Market di Satriano Marina.

A ricevere la donazione sono stati invitati oltre al Dirigente Scolastico Prof. Renato Daniele e ai Rappresentanti dei genitori e degli studenti della scuola di Satriano, anche referenti istituzionali del comune di Satriano. Un piccolo grande gesto che vuole contribuire a tenere sempre accesa la fiamma della solidarietà nella nostra comunità e la luce della speranza per il futuro dei nostri piccoli.