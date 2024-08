Giovedì 8 agosto Nuovi Radicamenti a Cardinale

Un evento per ritrovare i suoni della terra di origine attraverso arte, cultura, musica e voci

“Nuovi Radicamenti” fa tappa a Cardinale (CZ), giovedì 8 agosto 2024, per celebrare le radici

culturali e le tradizioni locali attraverso un dialogo tra passato e presente. Cardinale si prepara ad affrontare un viaggio emozionale e culturale che connette le generazioni e valorizza le esperienze di chi è partito e di chi è rimasto, riscoprendo insieme le radici culturali e le tradizioni locali attraverso un dialogo tra passato e presente.

Programma della giornata:

• Ore 17.30 (Piazza Umberto I) – Sapori di Calabria, sapori di una volta: degustazione del gelato artigianale presso la storica gelateria cardinale: Giannino, il mago del gelato. Un’esperienza gustativa che riporta alla mente i sapori autentici della tradizione calabrese.

• Ore 18.30 (Ponte Pedonale di Cardinale) – Maria alla ricerca delle sue radici: performance di arte e cura dell’artista Maria Jole Serreli. Un atto performativo e partecipato che metterà al centro i temi della memoria, della casa, del viaggio, in quel dialogo tra chi rimane e chi parte. Un’esperienza artistica che invita alla riflessione e alla partecipazione attiva del pubblico.

• Ore 21.45 (Piazza Umberto I) – Recital di Chitarra: le eccellenze del Conservatorio di Nocera Terinese (CZ) per un concerto tenuto dagli allievi Luca Rando e Giuseppe Donato che hanno deciso di formarsi in Calabria. Suoni per rappresentare la forza di chi parte ma anche di chi questa terra la sceglie. Un momento musicale che celebra il talento locale e l’amore per la propria terra.

• Ore 23.00 – Talk with the artists: a cura di Maria De Giorgio, storica dell’arte. Intervista a più voci agli artisti del festival, con svelamento delle opere progettate appositamente per il Comune di Cardinale. Un’occasione per conoscere da vicino gli artisti e le loro opere, scoprendo i progetti che valorizzano il territorio.

Un giornata da non perdere, dunque, ricca di arte, cultura, tradizioni e incontri, che celebra le nostre radici e la nostra identità.