Girifalco – Beccati in auto con 160 gr di cocaina e denaro, due arresti

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato due soggetti girifalcesi, un uomo e una donna, già noti alle forze dell’ordine.

I due, compagni nella vita, sono stati fermati su strada e, a seguito di accurati controlli personali e sul veicolo su cui viaggiavano, sono stati trovati in possesso di un cospicuo quantitativo, circa 160 grammi, di cocaina, contenuta in due diversi involucri di cellophane, nonché di 0,5 grammi di hashish e 425 euro in banconote di diverso taglio.

I due soggetti sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, dopo gli adempimenti di rito sono stati ristretti agli arresti domiciliari.

La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati posti sotto sequestro.