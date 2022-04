Girifalco celebra la terra e promuove l’attività degli apicoltori

Una lezione di apicoltura, curata da Domenico Giampà e Giuseppe Lagano, per gli alunni delle prime e secondi classi della scuola primaria dell’I.C. Scopelliti. Un regalo speciale donato ai piccoli studenti da un ospite speciale, Winnie the Pooh: un vasetto di miele con le api realizzate all’uncinetto. Le poesie, i lavori dei bambini. La piantumazione degli alberi del futuro, la firma del protocollo tra Comune e Kalabria Trekking e l’approfondimento con il consigliere regionale (presidente della Sesta Commissione), on. Katya Gentile sulla proposta di legge “Norme per l’incremento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura calabrese”.

E’ stato questo il ricco programma sviluppato stamattina nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Comune (su iniziativa del vicesindaco con delega all’Ambiente, Alessia Burdino, e del consigliere con delega al Turismo e alla Pubblica Istruzione, Delia Ielapi) con la Pro Loco per la “Giornata della Terra”.

L’entusiasmo dei bambini e gli interessanti spunti emersi dal dibattito sono stati gli elementi principali della manifestazione resa possibile grazie alla collaborazione di molte persone: la Pro Loco e il presidente Paolo Antonio Migliazza, il dirigente scolastico, Caterina Giovanna Coda – rappresentata stamattina dalla referente all’Ambiente, prof. Rosanna Defilippo – i docenti, gli alunni, i collaboratori scolastici, Pepè Rosanò, Domenico Olivadese, Pepè Costantino, gli operai del Comune, il Servizio Civile del Comune e le volontarie Pro Loco che hanno realizzato le api all’uncinetto regalate ai bambini e agli ospiti insieme al vasetto di miele donato dall’assessore comunale alle Politiche Agricole, Salvatore Panduri, Paolo Antonio Migliazza e Domenico Giampà che ringraziamo, unitamente, a Giuseppe Lagano per la lezione tenuta.

Un ringraziamento speciale va al capitano della Compagnia dei Carabinieri, al comandante di Stazione per la partecipazione, a don Antonio de Gori, al centro Accoglienza “L’Approdo”, al consigliere comunale Carolina Scicchitano intervenuta anche in qualità di direttore amministrativo – finanziario del Gal Serre Calabresi, all’Avis e alle associazioni presenti.

Grazie infinite agli apicoltori presenti e ad Andrea Giorgia Gullà per aver moderato egregiamente il dibattito. Infine grazie allo staff del sindaco e a Giuseppe Burdino per le foto. Un grazie speciale a chi ha vestito i panni di Winnie the Pooh regalando un sorriso ai nostri bambini.