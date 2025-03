Girifalco: Contributi per la rimozione di amianto, al via le domande

Le istanze dovranno pervenire entro il 26 maggio

L’Amministrazione Comunale, su iniziativa del vicesindaco con delega all’Ambiente Alessia Burdino e il supporto dell’Area Tecnica, ripropone anche quest’anno il bando per l’erogazione alla concessione e all’ erogazione di un contributo comunale a beneficio di coloro che intendano effettuare interventi volti alla rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto in fabbricati ed immobili di proprieta privata esistenti sul territorio del Comune di Girifalco avvalendosi di ditte specializzate.

Possono accedere al contributo i proprietari di manufatti contenenti amianto in fabbricati ed immobili di proprieta privata presenti nel territorio del Comune di Girifalco, che non abbiano richiesto/usufruito di altro tipo di contributo per lo stesso intervento.

Gli interessati potranno far pervenire le istanze a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo.girifalco@asmepec.it o servizio postale o consegnato a mano all’Ufficio Protocollo Comune di Girifalco entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del medesimo bando, pertanto entro le ore 14:00 del 26 maggio 2025.