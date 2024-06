Girifalco, contributo alle famiglie per la riduzione della Tari

Via libera in Consiglio Comunale alla proposta della maggioranza

Via libera in Consiglio Comunale al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. L’importante misura prevede delle novità che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietrantonio Cristofaro, ha voluto.

Per prima cosa vi è una riduzione per i nuclei familiari di cinque/ sei o più componenti della quota variabile che porta ad una riduzione del tributo per l’anno 2024 .

Attraverso, invece, una variazione di bilancio licenziata in Consiglio – a seguito della relazione dell’assessore al Bilancio, Domenico Giampà – si è deciso di applicare – per le famiglie con componenti da 1 a 4 persone una riduzione 20% sul totale della bolletta e sulla base di un Isee inferiore a 15 mila euro paragonato al bonus sociale.

A queste riduzioni se ne aggiungono altre già in atto:

• Compostaggio domestico 20%.

• Riduzioni non residenti 30%.

• Zone non servite 60%.

• Pensionati aire 60%.

• Inoltre per il nucleo familiare con un componente che lavora e a un contratto a tempo indeterminato e un contratto di affitto fuori la regione Calabria, viene escluso come componente dal nucleo familiare.

• Invece per le nuove attività commerciali sono previste agevolazioni relative a riduzioni del 50% per i primi due anni.

Il Consiglio Comunale ha, inoltre, deliberato le seguenti pratiche all’ordine del giorno:

• Comunicazione adozione deliberazione della giunta comunale n° 132 del 28.05.2024 avente ad oggetto variazione di cassa n.2.

• Ratifica delibera di giunta comunale n.131 del 28.05.2024 “Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 competenza della giunta in via d’urgenza n.5 (art.175, c.4 tuel)”.

• Variazione al bilancio di previsione 2024/2026 di cui all’art.175 comma 3 Dlgs 267/2000 e applicazione quota avanzo amministrazione 2023.

• Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art.194 del Decreto legislativo 18.8.2000, n°267 segnalati dal responsabile area tecnica – Modalità di copertura dei debiti.

• Approvazione del “Regolamento per l’applicazione dello statuto del contribuente “.