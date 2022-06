Girifalco: Donata la Costituzione ai neo diciottenni. Presentato il nuovo gonfalone del Comune

Donata la Costituzione ai giovani che hanno compiuto 18 anni tra il 2 giugno 2021 e il 2 giugno 2022. Presentato il “nuovo” Gonfalone del Comune di Girifalco realizzato – interamente a mano – dal diciottenne girifalcese, l’artigiano Rocco Vitaliano; il tutto ricordando e sottolineando il valore della nostra Costituzione grazie al contributo del prof. Paolo Falzea, prof. ordinario di Diritto Costituzionale all’Università Magna Graecia di Catanzaro. In occasione della Festa della Repubblica, ieri 1 giugno nell’area verde adiacente piazza Unità d’Italia, l’Amministrazione Comunale di Girifalco ha promosso l’iniziativa “Ragazzi di sana e robusta Costituzione”.

La manifestazione, promossa dal consigliere comunale con delega alla Cittadinanza Attiva Delia Ielapi, è stata moderata da Rosanna Arena, ricercatrice in Giustizia Costituzionale presso l’Università di Pisa.

Ad aprire i lavori è stato il sindaco Pietrantonio Cristofaro, seguito dal consigliere Delia Ielapi e dal vicesindaco con delega alla Legalità, Alessia Burdino.

La manifestazione è stata organizzata con la Pro Loco Girifalco guidata dal presidente Paolo Antonio Migliazza con il prezioso supporto della socia Angela Mascaro, l’Avis Comunale di Girifalco, la collaborazione della EcoMeeting di Concetta Procopio e la presenza del baby sindaco Nausica Cimino.

Grazie alla Bella Epoque per il supporto e a: Domenico Olivadese, operai del Comune, Laura Ielapi, Giuseppe Burdino per le foto, Giovanni Defilippo, Simona Mancuso – Il Paese delle Meraviglie da cui sono stati acquistati i testi delle Costituzioni. Grazie alle associazioni presenti e alla dirigente dell’IC Scopelliti, Caterina Giovanna Coda.

Grazie a Mariagrazia Rania – MGR Preziose Creazioni per lo splendido dono fatto al prof. Falzea: un piccolo libro con sopra riportato il logo del Comune di Girifalco e la frase “Dura lex, sed lex”.