Girifalco – Furto di ferro ed elettrodomestici nell’isola ecologica, due denunce

I carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno deferito alla Procura della Repubblica di Catanzaro un girifalcese di 43 anni, già avvisato orale di P.S. ed un borgese di 30 anni, per furto aggravato e gestione non autorizzata di rifiuti.

I militari hanno accertato come entrambi in più occasioni tra il 13 e il 23 maggio, si fossero introdotti nell’isola ecologica di Girifalco, in contrada Rena, in orario di apertura, sottraendo materiale ferroso ed elettrodomestici; questi ultimi sono stati poi riportati sul posto dopo averne prelevato componenti meccaniche.