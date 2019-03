Girifalco – Il 20 Aprile manifestazione contro episodi di avvelenamento su animali

In seguito ai numerosi episodi di violenza e avvelenamenti che si sarebbero perpetrati ormai da diverso tempo sul territorio di Girifalco, i volontari del gruppo Amici a 4 Zampe hanno indetto una manifestazione prevista per il 20 aprile alle 10:30. Aderiranno alla giornata Legambiente, Avis, Pro loco, Girifalco in Bici ed altri gruppi non formali presenti sul territorio.

“Diversi e crudeli gli atti di violenza – informa no in una nota – un cane ucciso con un colpo di arma da taglio, numerosi cani e gatti randagi e di proprietà morti a causa del veleno misto a carne lasciato nelle villette pubbliche (in località Pioppi Nuovi, Libertina, Quadri, Lacco, Montagnella e Mangravite) dove i proprietari si recano abitualmente con i propri animali. Altri cani e gatti di proprietà e randagi, accuditi dai volontari, sono spariti nel nulla. Il gruppo amici a 4 zampe ha provveduto alla messa in sicurezza e stallo di cuccioli di cane trovati chiusi nei sacchi di plastica abbandonati in mezzo al bosco a cui altrimenti sarebbe toccata un morte lenta e dolorosa. Non potendo più gestire una situazione così preoccupante, per chi ha a cuore il diritto degli animali, si chiede un rapido intervento da parte delle autorità competenti”.