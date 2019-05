Girifalco – In compagnia di pregiudicato, sorvegliato speciale arrestato

Nella serata del 25 maggio Carabinieri della Compagnia di Girifalco, nel corso di consueto servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un sorvegliato speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune girifalcese, per violazione degli obblighi derivanti dalla stessa misura di prevenzione personale.

I militari hanno accertato come nonostante la Legge gliene avesse fatto divieto, P.P., 34 anni, continuasse a frequentare pregiudicati, cosicché quando sabato sera si è trovato a percorrere via delle Viole a bordo di una autovettura condotta da un altro girifalcese con precedenti penali, è stato fermato, sottoposto a controllo e portato in caserma. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria catanzarese.